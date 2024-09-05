Мишель Барнье стал новым премьером Франции
Мишель Барнье назначен президентом Франции Эммануэлем Макроном на пост премьер-министра, сообщает агентство France-Presse.
Политик ранее занимал пост главы французского внешнеполитического ведомства в кабинете Раффарена с 31 марта 2004 по 5 июня 2005. А 9 февраля 2010 года был назначен еврокомиссаром по внутренней торговле. Барнье - офицер ордена Почётного легиона. Женат. Имеет троих детей.
«Он поручил ему сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу», - заявили в Елисейском дворце.
Ранее левая партия LFI потребует сместить Макрона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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