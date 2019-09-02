Мировые новости на завтрак: Бушующий Дориан в США и бунтующие консерваторы в Британии

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На всем побережье штата Южная Каролина объявлена эвакуация в связи с надвигающимся ураганом Дориан. По данным СМИ, речь идет о 830 тысячах людей.

Ранее в штате ввели режим чрезвычайной ситуации, а урагану Дориану уже присвоили пятую (высшую) категорию.

Режим ЧС также введен на территории штатов Джорджии, Флориды и Северной Каролины. По оценкам метеорологов, Дориан может стать самым сильным ураганом за почти 30 лет.

