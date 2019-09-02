Мировые новости на завтрак: Бушующий Дориан в США и бунтующие консерваторы в Британии
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру понедельника, 2 сентября.
В США пришел ураган высшей категории
На всем побережье штата Южная Каролина объявлена эвакуация в связи с надвигающимся ураганом Дориан. По данным СМИ, речь идет о 830 тысячах людей.
Ранее в штате ввели режим чрезвычайной ситуации, а урагану Дориану уже присвоили пятую (высшую) категорию.
Режим ЧС также введен на территории штатов Джорджии, Флориды и Северной Каролины. По оценкам метеорологов, Дориан может стать самым сильным ураганом за почти 30 лет.
Джонсон пригрозил пытающимся сорвать Brexit без сделки
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил наказанием бунтующим против выхода из ЕС без сделки парламентариям-консерваторам, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, если кто-то из депутатов-консерваторов не проголосует во вторник вместе с правительством, они будут исключены из партии в парламенте.
Ранее Джонсон приостановил работу парламента до 14 октября для того, чтобы парламентарии не помешали выходу страны из Евросоюза без соглашения. Напомним, что Brexit должен состояться 31 октября, однако некоторые консерваторы не хотят выхода из ЕС без сделки и выступают за отсрочку его реализации.
Правые укрепили позиции в Германии в ходе выборов
По итогам выборов в парламент немецкой федеральной земли Саксония 1 сентября правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала силой, наиболее увеличившей число своих сторонников, пишет газета Die Welt.
Отмечается, что «Христианско-демократический союз» (ХДС) занял первое место, набрав 32,1% голосов избирателей, при этом потеряв 7,3% относительно результатов прошлых выборов 2014 года. Оппозиционная партия АдГ прибавила сразу 17,8%, перепрыгнув на второе место с 27,5%.
На третьем месте оказались «Левые» с 10,4% голосов, потеряв больше всех — 8,5% голосов. «Зеленые» получили 8,6% голосов, прибавив 2,9%.
В США не хотят военного вторжения в Венесуэлу
Правительство Соединенных Штатов не хочет иностранной интервенции в Венесуэлу, заявил глава отдела по делам Венесуэлы в посольстве США в Колумбии Джеймс Стори в интервью газете «2001».
«Мы хотим не военного вторжения международного сообщества, а мирного, политического и демократического решения», — сказал дипломат, отметив, что на территории Боливарианской республики «находятся российские, китайские и кубинские военные».
Напомним, что политический кризис в Венесуэле продолжается с января 2019 года.
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