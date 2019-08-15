Мировые новости на завтрак: В США спорят из-за выхода Британии из ЕС

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в среду пригрозила возможное двустороннее торговое соглашение между Штатами и Великобританией, если Brexit (процесс выхода Британии из ЕС – прим. НСН) поставит под угрозу соглашение, которое положило конец конфликту в Северной Ирландии.

«Если Brexit подорвет соглашение о Страстной пятнице, у торгового американо-британского соглашения не будет никаких шансов пройти через Конгресс», — сказала Пелоси.

Ранее советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил после встречи с новым британским премьер-министром, что двустороннее торговое соглашение станет главным приоритетом для администрации Трампа после выхода Великобритании из Европейского союза и получит «подавляющую» поддержку в Конгрессе США.

