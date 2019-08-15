Мировые новости на завтрак: В США спорят из-за выхода Британии из ЕС
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 15 августа.
В США спорят из-за торгового соглашения с Британией после Brexit
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в среду пригрозила возможное двустороннее торговое соглашение между Штатами и Великобританией, если Brexit (процесс выхода Британии из ЕС – прим. НСН) поставит под угрозу соглашение, которое положило конец конфликту в Северной Ирландии.
«Если Brexit подорвет соглашение о Страстной пятнице, у торгового американо-британского соглашения не будет никаких шансов пройти через Конгресс», — сказала Пелоси.
Ранее советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил после встречи с новым британским премьер-министром, что двустороннее торговое соглашение станет главным приоритетом для администрации Трампа после выхода Великобритании из Европейского союза и получит «подавляющую» поддержку в Конгрессе США.
Президент Южной Кореи предложил Японии примирение
Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что Республика Корея готова на равных сотрудничать с Японией, если Токио откажется от конфликта и выберет диалог и взаимодействие.
Глава государства накануне выступил с речью по случаю отмечаемой в стране годовщины окончания японской оккупации Корейского полуострова, продолжавшейся с 1910 по 1945 год.
«Лучше поздно, чем никогда: если Япония выберет путь диалога и сотрудничества, мы с радостью возьмемся с ней за руки. Мы вместе будем работать над тем, чтобы Восточная Азия стала регионом, где процветает взаимодействие и честная торговля», — сказал президент Южной Кореи.
СМИ: Совбез ООН соберется по вопросу Кашмира
Заседание Совета Безопасности ООН по поводу эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг бывшего штата Джамму и Кашмир состоится в пятницу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в СБ ООН.
По его данным, заседание пройдет в формате закрытых консультаций и начнет в 17:00 по московскому времени.
Напомним, что 5 августа Индия объявила о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. Исламабад резко осудил такое решение.
На Трампа снова подали в суд
Тринaдцaть aмерикaнских штaтов подaли иск в суд нa aдминистрaцию президентa СШA Донaльдa Трaмпa в попытке зaблокировaть вступление в силу объявленных Белым домом в понедельник, 12 aвгустa новых иммигрaционных прaвил, сообщaет aгентство Reuters.
Рaнее гaзетa The Wall Street Journal писaлa, что в соответствии с новыми прaвилaми, которые aдминистрaция СШA нaмеренa применять с середины октября, в выдaче грин-кaрты может быть откaзaно тем иммигрaнтaм, которые могут воспользовaться льготным медстрaховaнием Medicaid, учaствовaть в прогрaммaх получения продуктовых тaлонов и льготной покупки жилья.
По оценке гaзеты, новaя инициaтивa Трaмпa - сaмaя решительнaя из предпринимaвшихся до сих пор попыток внести рaдикaльные изменения в иммигрaционную систему.
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