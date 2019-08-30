Мировые новости на завтрак: В США назвали новую версию ЧП под Северодвинском
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 30 августа.
В США озвучили новую версию взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время попытки поднять ракету с ядерной энергетической установкой со дна моря, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки.
Отмечается, что взрыв на полигоне близ села Нёнокса, в результате которого погибли пять ученых-атомщиков, ранее вызвал опасения, что там происходили испытания новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО).
Источник CNBC сообщил, что взрыв произошел не во время испытаний новой ракеты, а в ходе операции по возвращению ракеты потерянной в результате предыдущих неудачных испытаний. По его словам, на одном из судов, участвовавших в спасательной миссии, прогремел взрыв, который разрушил ранее упавшую в море ракеты, что вызвало утечку радиации.
Напомним, что по официальной информации, 8 августа произошла авария во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания. Тогда погибли пятеро сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны.
Борис Джонсон пообещал ускорить переговоры с Брюсселем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ускорит переговоры с Брюсселем по вопросу условий выхода страны из Евросоюза.
По его словам, представители Британии и Евросоюза будут встречаться как минимум два раза в неделю в течение сентября, чтобы договориться до сделки, которая может избежать жесткого варианта Брексита.
Между тем, в партии Джонсона началась череда отставок. Накануне лидер консерваторов в Шотландии Рут Дэвидсон подала в отставку.
Также в Британии проходят протесты против приостановки работы парламента до 14 октября, что лишает противников выхода из ЕС без сделки возможности высказать свое мнение до крайнего срока Брексита 31 октября.
Американские космические силы приступили к работе
С четверга, 30 августа в США официально действует космическое командование. Руководить новой структурой поручили четырехзвездному генералу Джону Реймонду.
Космическое командование стало шестым видом вооруженных сил США, помимо сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.
«Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния. Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе», — сказал президент США Дональд Трамп.
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