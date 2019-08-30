Мировые новости на завтрак: В США назвали новую версию ЧП под Северодвинском

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Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время попытки поднять ракету с ядерной энергетической установкой со дна моря, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки.

Отмечается, что взрыв на полигоне близ села Нёнокса, в результате которого погибли пять ученых-атомщиков, ранее вызвал опасения, что там происходили испытания новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО).

Источник CNBC сообщил, что взрыв произошел не во время испытаний новой ракеты, а в ходе операции по возвращению ракеты потерянной в результате предыдущих неудачных испытаний. По его словам, на одном из судов, участвовавших в спасательной миссии, прогремел взрыв, который разрушил ранее упавшую в море ракеты, что вызвало утечку радиации.

Напомним, что по официальной информации, 8 августа произошла авария во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания. Тогда погибли пятеро сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны.

