Мировые новости на завтрак: В США назвали новую версию ЧП под Северодвинском

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 30 августа.

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В США озвучили новую версию взрыва под Северодвинском

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время попытки поднять ракету с ядерной энергетической установкой со дна моря, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки.

Отмечается, что взрыв на полигоне близ села Нёнокса, в результате которого погибли пять ученых-атомщиков, ранее вызвал опасения, что там происходили испытания новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО).

Источник CNBC сообщил, что взрыв произошел не во время испытаний новой ракеты, а в ходе операции по возвращению ракеты потерянной в результате предыдущих неудачных испытаний. По его словам, на одном из судов, участвовавших в спасательной миссии, прогремел взрыв, который разрушил ранее упавшую в море ракеты, что вызвало утечку радиации.

Напомним, что по официальной информации, 8 августа произошла авария во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания. Тогда погибли пятеро сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны.

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Борис Джонсон пообещал ускорить переговоры с Брюсселем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ускорит переговоры с Брюсселем по вопросу условий выхода страны из Евросоюза.

По его словам, представители Британии и Евросоюза будут встречаться как минимум два раза в неделю в течение сентября, чтобы договориться до сделки, которая может избежать жесткого варианта Брексита.

Между тем, в партии Джонсона началась череда отставок. Накануне лидер консерваторов в Шотландии Рут Дэвидсон подала в отставку.

Также в Британии проходят протесты против приостановки работы парламента до 14 октября, что лишает противников выхода из ЕС без сделки возможности высказать свое мнение до крайнего срока Брексита 31 октября.

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Американские космические силы приступили к работе

С четверга, 30 августа в США официально действует космическое командование. Руководить новой структурой поручили четырехзвездному генералу Джону Реймонду.

Космическое командование стало шестым видом вооруженных сил США, помимо сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.

«Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния. Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе», — сказал президент США Дональд Трамп.

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