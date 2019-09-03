Мировые новости на завтрак: Угроза выборов в Британии и опасные ракеты КНДР

1

Напряженные разборки ожидаются в британском парламенте во вторник, 3 сентября. Премьер-министр страны Борис Джонсон пригрозил объявить внеочередные выборы, в случае если однопартийцы-консерваторы поддержат инициативу по блокировке Брексита без сделки.

По словам Джонсона, принятие такой меры лишит его рычага давления в Брюсселе на последних переговорах по условиям выхода Великобритании из Евросоюза.

Представитель британского правительства, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что парламентские выборы в стране могут быть назначены на 14 октября, пишет NYT.

Однако Джонсону будет необходима поддержка двух третей законодателей, чтобы объявить внеочередные выборы, и успех ему не гарантирован.

