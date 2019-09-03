Мировые новости на завтрак: Угроза выборов в Британии и опасные ракеты КНДР

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 3 сентября.

1

Над Британией нависла угроза внеочередных выборов накануне Брексита

Напряженные разборки ожидаются в британском парламенте во вторник, 3 сентября. Премьер-министр страны Борис Джонсон пригрозил объявить внеочередные выборы, в случае если однопартийцы-консерваторы поддержат инициативу по блокировке Брексита без сделки.

По словам Джонсона, принятие такой меры лишит его рычага давления в Брюсселе на последних переговорах по условиям выхода Великобритании из Евросоюза.

Представитель британского правительства, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что парламентские выборы в стране могут быть назначены на 14 октября, пишет NYT.

Однако Джонсону будет необходима поддержка двух третей законодателей, чтобы объявить внеочередные выборы, и успех ему не гарантирован.

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Разведка США узнала о прорыве КНДР в сфере ядерного оружия

За последние месяцы Северной Корее удалось протестировать ракеты способные обойти американские средства ПВО в регионе, заключило американское разведсообщество и независимые эксперты.

Отмечается, что последние несколько испытаний, включая два пуска в прошлом месяце, протестировали ракеты большей дальности и маневренности.

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее назвал последний десяток пусков в Северной Корее «очень стандартными».

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Макрон готов компенсировать Ирану миллиардные потери от санкций США

В понедельник, 2 сентября в Париж прибыла высокопоставленная иранская делегация. Цель визита – выработать детали пакета финансовой помощи, который французский президент Эммануэль Макрон готов предоставить Ирану в качестве компенсации за продажи нефти, потерянные из-за санкций Соединенных Штатов.

Взамен на средства Тегеран готов вернуться к соблюдению условий ядерной сделки 2015 года, пишут СМИ.

По данным иранской прессы и высокопоставленного представителя американских властей, речь идет об аккредитиве на 15 миллиардов долларов, который позволит Ирану получить твердую валюту, так как большая часть иранских денег от продажи нефти в настоящее время заморожена в банках по всему миру.

Правительство Макрона отказалось раскрывать детали переговоров. В то же время Иран пригрозил эскалацией активности в сфере ядерного вооружения в случае провала переговоров.

5

Назван ущерб от урагана «Дориан» в США

Ущерб от урагана «Дориан», который 1 сентября обрушился на Багамские острова и надвигается на побережье Соединенных Штатов, может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. Как пишет Bloomberg, с таким прогнозом выступили аналитики UBS Group.

Между тем, скорость ветра упала с 82,7 м/с до 55,8 м/с, что характерно для ураганов Категории 3. Ранее «Дориану» присвоили Категорию 5.

Специалисты прогнозируют, что ураган пройдет опасно близко к восточному побережью Флориды с конца вторника, 3 сентября до вечера среды, а затем пройдет очень близко к штатам Джорджия и Южная Каролина, а в четверг и пятницу пройдет рядом или мимо побережья Северной Каролины.

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ФОТО: pixabay.com
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