Мировые новости на завтрак: Угроза выборов в Британии и опасные ракеты КНДР
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 3 сентября.
Над Британией нависла угроза внеочередных выборов накануне Брексита
Напряженные разборки ожидаются в британском парламенте во вторник, 3 сентября. Премьер-министр страны Борис Джонсон пригрозил объявить внеочередные выборы, в случае если однопартийцы-консерваторы поддержат инициативу по блокировке Брексита без сделки.
По словам Джонсона, принятие такой меры лишит его рычага давления в Брюсселе на последних переговорах по условиям выхода Великобритании из Евросоюза.
Представитель британского правительства, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что парламентские выборы в стране могут быть назначены на 14 октября, пишет NYT.
Однако Джонсону будет необходима поддержка двух третей законодателей, чтобы объявить внеочередные выборы, и успех ему не гарантирован.
Разведка США узнала о прорыве КНДР в сфере ядерного оружия
За последние месяцы Северной Корее удалось протестировать ракеты способные обойти американские средства ПВО в регионе, заключило американское разведсообщество и независимые эксперты.
Отмечается, что последние несколько испытаний, включая два пуска в прошлом месяце, протестировали ракеты большей дальности и маневренности.
Между тем, президент США Дональд Трамп ранее назвал последний десяток пусков в Северной Корее «очень стандартными».
Макрон готов компенсировать Ирану миллиардные потери от санкций США
В понедельник, 2 сентября в Париж прибыла высокопоставленная иранская делегация. Цель визита – выработать детали пакета финансовой помощи, который французский президент Эммануэль Макрон готов предоставить Ирану в качестве компенсации за продажи нефти, потерянные из-за санкций Соединенных Штатов.
Взамен на средства Тегеран готов вернуться к соблюдению условий ядерной сделки 2015 года, пишут СМИ.
По данным иранской прессы и высокопоставленного представителя американских властей, речь идет об аккредитиве на 15 миллиардов долларов, который позволит Ирану получить твердую валюту, так как большая часть иранских денег от продажи нефти в настоящее время заморожена в банках по всему миру.
Правительство Макрона отказалось раскрывать детали переговоров. В то же время Иран пригрозил эскалацией активности в сфере ядерного вооружения в случае провала переговоров.
Назван ущерб от урагана «Дориан» в США
Ущерб от урагана «Дориан», который 1 сентября обрушился на Багамские острова и надвигается на побережье Соединенных Штатов, может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. Как пишет Bloomberg, с таким прогнозом выступили аналитики UBS Group.
Между тем, скорость ветра упала с 82,7 м/с до 55,8 м/с, что характерно для ураганов Категории 3. Ранее «Дориану» присвоили Категорию 5.
Специалисты прогнозируют, что ураган пройдет опасно близко к восточному побережью Флориды с конца вторника, 3 сентября до вечера среды, а затем пройдет очень близко к штатам Джорджия и Южная Каролина, а в четверг и пятницу пройдет рядом или мимо побережья Северной Каролины.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Мировые новости на завтрак: Угроза выборов в Британии и опасные ракеты КНДР
- Между молотом пропаганды и наковальней лжи. Джонсон назвал СССР причиной трагедии Польши
- Власти Украины разрешат скупать землю иностранцам
- Новости за ночь: Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
- Российской посольство раскритиковало Джонсона за его слова о Второй мировой