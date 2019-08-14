Мировые новости на завтрак: Смертельная жара в Японии и взрывы в Ираке

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За прошедшую неделю в Японии как минимум 23 человека погибли, а еще около 13 тысяч были госпитализированы из-за жары. Об этом сообщает Kyodo cо ссылкой на данные Главного пожарного управления Японии.

По данным агентства, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Токио. В больницы японской столицы были доставлены 1465 человек.

В некоторых районах Японии столбик термометра поднимался выше 39 °С.

