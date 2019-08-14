Мировые новости на завтрак: Смертельная жара в Японии и взрывы в Ираке
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 14 августа.
Более 20 человек умерли от жары в Японии
За прошедшую неделю в Японии как минимум 23 человека погибли, а еще около 13 тысяч были госпитализированы из-за жары. Об этом сообщает Kyodo cо ссылкой на данные Главного пожарного управления Японии.
По данным агентства, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Токио. В больницы японской столицы были доставлены 1465 человек.
В некоторых районах Японии столбик термометра поднимался выше 39 °С.
Во взрывах в Ираке заподозрили Израиль
В арабских СМИ набирает популярность версия о том, что за взрывом склада боеприпасов на военной базе на юге Багдада, произошедшим вечером 12 августа, стоит Израиль.
Накануне премьер-министр Ирака Адиль Абдель-Махди посетил военную базу «Ас-Сакр», где произошел взрыв, и поручил провести тщательное расследование инцидента. Первоначально среди причин происшествия называлось нарушение правил хранения боеприпасов.
Напомним, что в результате взрыва боеприпасов погиб один человек, а 29 получили ранения. Это уже третий инцидент за месяц на военных базах в Ираке, где проходят подготовку близкие к Ирану вооруженные формирования.
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга начал принимать и отправлять самолеты после двух дней протестов, парализовавших транспортный узел.
Сотни рейсов были отменены во вторник после того, как демонстранты заблокировали два терминала. Но к утру среды в аэропорту осталось около 30 протестующих, и рейсы стали взлетать на более регулярной основе. Стойки регистрации работали нормально, в то время как сотрудники чистили терминалы от крови и мусора в течение ночи.
Напомним, что масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Рост производства в Китае достиг минимума за 17 лет
По официальным данным, в июле рост промышленного производства в Китае замедлился до самого низкого уровня за 17 лет.
Это стало последним признаком того, что спрос на товары во второй экономике мира снижается на фоне торговой войны с США, пишет FT.
Данные Национального бюро статистики КНР, опубликованные в среду, показали, что объем промышленного производства вырос на 4,8 процента в течение месяца, — самый низкий показатель с февраля 2002 года.
Отмечается, что розничные продажи в Китае выросли на 7,6 процентов в июле, что является самым низким показателем с апреля и ниже 8,6-процентного роста, ожидаемого экономистами, опрошенными Reuters.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Новости за ночь: Госдума предложила запретить эксплуатацию старых машин
- В США обвинили Кремль в искажении истории Второй мировой
- Дональд Трамп не исключил выход США из Всемирной торговой организации
- Володин: За решением Зеленского об упрощении выдачи гражданства россиянам стоит Госдеп США
- Стала известна дата выхода фильма Данилы Козловского про Чернобыль