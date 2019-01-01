Мировые новости на завтрак: Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке из-за протестов

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Бывший спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, курировавший расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, дал показания по этому делу перед двумя комитетами Палаты представителей.

Всего Мюллер провел перед законодателями семь часов, хотя планировалось всего пять. Как он и обещал, в своих ответах экс-спецпрокурор опирался исключительно на сво1 448-страничный доклад, опубликованный в апреле. Как пишет Financial Times, долгожданная беседа не удовлетворила ни демократов, ни республиканцев.

«В течение почти семи часов он в основном оставался верным своему обещанию [не выходить за рамки доклада в своих ответах] и давал повод для разочарования и демократам, и республиканцам: он слишком мало говорил для критиков Дональда Трампа, но слишком много для сторонников президента», — отмечает СМИ.

Напомним, что в ходе выступления в Конгрессе Мюллер заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году и планирует это сделать в 2020 году.

