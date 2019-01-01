Мировые новости на завтрак: Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке из-за протестов
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 25 июля.
Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке
Губернатор острова Пуэрто-Рико Рикардо Россельо решил уйти в отставку на фоне протестов, вызванных скандалом из-за его сексистских и гомофобных заявлениях в переписке с подчиненными.
Решение вступит в силу 2 августа. Исполняющим обязанности губернатора министр юстиции Пуэрто-Рико Ванда Васкес.
Напомним, что в Пуэрто-Рико больше недели продолжались демонстрации с требованием отставки губернатора. Они начались после публикации электронной переписки Россельо со своими помощниками. Из переписки видно, как губернатор пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику и к поп-певцу Рики Мартину.
Борис Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС за 99 дней
В своем первом выступлении на посту премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Великобритания покинет Евросоюз до 31 октября «без всяких если и но».
Как пишет Financial Times, Джонсон «разорвал на части» кабинет министров ушедшей Терезы Мэй, 15 членов которого либо были уволены, либо ушли сами, когда новый премьер объявил «войну против сомневающихся, обреченных и мрачных».
Взамен новый премьер собрал себе команду, преимущественно из ярых сторонников жесткого Брексита. Среди них Доминик Рааб, Прити Пател, Андреа Лэдсом, Майкл Гов и Джейкоб Рис-Мог.
Мюллер дал показания в Конгрессе и все остались недовольны
Бывший спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, курировавший расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, дал показания по этому делу перед двумя комитетами Палаты представителей.
Всего Мюллер провел перед законодателями семь часов, хотя планировалось всего пять. Как он и обещал, в своих ответах экс-спецпрокурор опирался исключительно на сво1 448-страничный доклад, опубликованный в апреле. Как пишет Financial Times, долгожданная беседа не удовлетворила ни демократов, ни республиканцев.
«В течение почти семи часов он в основном оставался верным своему обещанию [не выходить за рамки доклада в своих ответах] и давал повод для разочарования и демократам, и республиканцам: он слишком мало говорил для критиков Дональда Трампа, но слишком много для сторонников президента», — отмечает СМИ.
Напомним, что в ходе выступления в Конгрессе Мюллер заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году и планирует это сделать в 2020 году.
Европу настигла рекордная 40-градусная жара
Западную Европу настигла небывало сильная жара с температурой свыше 40 градусов. Ожидается, что в четверг, 25 июля Великобритания, Франция, Германия , а также Бельгия, Нидерланды и Люксембург обновят свои исторические рекорды самой высокой температуры.
В Париже прогнозируется 42 градуса по Цельсию, в то время как предыдущий рекорд был зафиксирован в 1947 году с температурой в 40,4 градусов. В Великобритании воздух может прогреться до 38,5 градусов, а в Германии – до 40,3 градусов тепла.
Местные власти и специалисты предупреждают, что рекордная жара может быть опасна для здоровья, и призывают людей быто осторожными.
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