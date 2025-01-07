В Китае создали сверхточные атомные часы

Ученые из Китая разработали сверхточные переносные атомные часы. Об этом пишет South China Morning Post.

«Исследователи создали атомные часы, которые можно брать в зоны боевых конфликтов, и они могут изменить будущее военных действий», — отмечается в материале.

Издание указывает, что высокоточная система хронометража — «основа современной войны», она позволяет радарам на большом расстоянии работать одновременно, обнаруживая и отслеживая истребители. Кроме того, такая система повышает качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчает передачу больших объемов данных.

Специалисты создали часы из цезия высотой почти 1,5 метра и «размером примерно с холодильник». Они могут работать автономно на протяжении долгого времени. По данным ученых, даже при транспортировке в суровых условиях погрешность механизма не будет превышать 0,2 квадриллиона секунды.

Ранее китайские ученые предложили проект многофункционального робота для поверхности Луны, оснащенного зарядными устройствами, пишет «Свободная пресса».

