Миротворцы задействуют в Карабахе боевые вертолеты

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России будут задействованы в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны.

Эти машины предполагается использовать при воздушном мониторинге контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В Ереван самолеты военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» уже доставили восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24.

«Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга», - говорится в сообщении.