Миротворцы задействуют в Карабахе боевые вертолеты
Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России будут задействованы в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны.
Эти машины предполагается использовать при воздушном мониторинге контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.
В Ереван самолеты военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» уже доставили восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24.
«Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга», - говорится в сообщении.
Кроме того, вертолеты перебросят личный состав и имущество миротворческого контингента в труднодоступные районы.
Накануне начальник Главного оперативного управления Генерального штаба российских ВС Сергей Рудской сообщил, что Россия развернёт вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора 16 наблюдательных постов для контроля соблюдения договорённостей по прекращению огня между Арменией и Азербайджаном, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Глава РФПИ предрек восстановление мировой экономики в 2021 году
- Миссия ОЗХО приедет в Россию по «делу» Навального
- Ученые назвали потливость симптомом болезни Паркинсона
- Минобороны развернет в Хакасии госпиталь для больных COVID-19
- Эксперт назвала рыбий жир неэффективным в профилактике COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru