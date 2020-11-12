Миротворцы задействуют в Карабахе боевые вертолеты

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России будут задействованы в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны.

Эти машины предполагается использовать при воздушном мониторинге контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В Ереван самолеты военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» уже доставили восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24.

«Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга», - говорится в сообщении.

«Обида на Россию». В Ереване оценили шансы Пашиняна сохранить пост

Кроме того, вертолеты перебросят личный состав и имущество миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Накануне начальник Главного оперативного управления Генерального штаба российских ВС Сергей Рудской сообщил, что Россия развернёт вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора 16 наблюдательных постов для контроля соблюдения договорённостей по прекращению огня между Арменией и Азербайджаном, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:МиротворцыНагорный КарабахВертолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры