Миротворцы в Карабахе обезвредили тысячу опасных предметов
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обезвредили порядка тысячи взрывоопасных предметов. Работы по разминированию прошли в том числе в Лачинском коридоре. В результате военные обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, которая была разрушена в ходе боев. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве добавили, что инженерные подразделения очистили от опасных предметов около 10 километров дорог и проверили более 100 домов и других объектов, передает RT.
Все боеприпасы уничтожаются на специальном полигоне.
Азербайджанские войска минувшей ночью вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Согласно ранее подписанному мирному соглашению, Баку также получает контроль над Кельбаджарским и Агдамским районами непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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