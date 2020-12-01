Миротворцы в Карабахе обезвредили тысячу опасных предметов

В ведомстве добавили, что инженерные подразделения очистили от опасных предметов около 10 километров дорог и проверили более 100 домов и других объектов, передает RT.

Все боеприпасы уничтожаются на специальном полигоне.

Азербайджанские войска минувшей ночью вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Согласно ранее подписанному мирному соглашению, Баку также получает контроль над Кельбаджарским и Агдамским районами непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

