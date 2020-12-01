Миротворцы в Карабахе обезвредили тысячу опасных предметов

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обезвредили порядка тысячи взрывоопасных предметов. Работы по разминированию прошли в том числе в Лачинском коридоре. В результате военные обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, которая была разрушена в ходе боев. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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В ведомстве добавили, что инженерные подразделения очистили от опасных предметов около 10 километров дорог и проверили более 100 домов и других объектов, передает RT.

Все боеприпасы уничтожаются на специальном полигоне.

Азербайджанские войска минувшей ночью вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Согласно ранее подписанному мирному соглашению, Баку также получает контроль над Кельбаджарским и Агдамским районами непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:МиротворцыНагорный Карабах
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