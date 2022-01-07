Девять самолётов с российскими миротворцами прибыли в Алма-Ату
Девять самолётов Ил-76 с российскими военными, а также техникой ВДВ, прибыли на аэродром Алма-Аты в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) были доставлены в Казахстан 6 января.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы, сообщает RT.
Премьер-министр Армении, действующий председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян отметил, что силы ОДКБ направляются в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки.
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