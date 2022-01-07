Командующий ВДВ Сердюков назначен руководителем миротворческих сил ОДКБ
Командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков назначен руководить действиями миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.
«Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт», — подчеркнул представитель военного ведомства.
На фоне протестов в Казахстане, продолжающихся с 2 января, в республику направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. Общая численность миротворцев составит около 2,5 тысячи человек. Российские подразделения уже приступили в выполнению задач в Казахстане в рамках миротворческой миссии. В пятницу в республику передислоцируют весь остальной миротворческий контингент, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru