Командующий ВДВ Сердюков назначен руководителем миротворческих сил ОДКБ

Командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков назначен руководить действиями миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Российский миротворческий контингент приступил к выполнению задач в Казахстане

«Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт», — подчеркнул представитель военного ведомства.

На фоне протестов в Казахстане, продолжающихся с 2 января, в республику направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. Общая численность миротворцев составит около 2,5 тысячи человек. Российские подразделения уже приступили в выполнению задач в Казахстане в рамках миротворческой миссии. В пятницу в республику передислоцируют весь остальной миротворческий контингент, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Минобороны РФМиротворцыКазахстанОДКБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры