Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что харьковской компании «Биолек» необходимо подать ещё ряд документов, после чего станет возможным рассмотрение её заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

Министр подтвердил получение заявки в Государственном экспертном центре. По его словам, компании, в соответствии с законодательством Украины, следует подать также регистрационную форму и досье, в котором необходимо указать результаты всех трёх фаз клинических испытаний и отразить вопрос безопасности препарата.

«По результатам этих поданных документов будет возможно говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», - отметил Степанов.

Глава украинского Минздрава также добавил, что вокруг российской вакцины «много политики».

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о намерении собрать подписи за использование на территории Украины российского препарата от COVID-19, сообщает RT. Руководитель молодёжного крыла партии Артём Марчевский отметил, что подписи будут собирать с требованием «зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины».

