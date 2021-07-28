Минздрав Турции не намерен вводить ограничения из-за COVID-19

Турция не планирует вводить ограничительные меры из-за распространения коронавируса, однако допускает их введение при ухудшении эпидситуации. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в эфире телеканала NTV.

«В некоторых странах принимают законодательные инициативы по принуждению к вакцинации. Мы не хотим идти этим путем и предлагаем гражданам проявить гражданскую ответственность и вакцинироваться. Если нам придется принять серьезные меры и ограничения, мы их примем. Но лучше не доводить до этого», — цитирует Коджу РИА Новости.

Глава Минздрава Турции добавил, что вакцинация остается главной защитой от инфекции, и 87% новых случаев заражения регистрируются у непривитых граждан.

Накануне в Турции зарегистрировали 19 761 случай COVID-19, суточный прирост с начала июля увеличился в 4,5 раза.

