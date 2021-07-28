Минздрав Турции не намерен вводить ограничения из-за COVID-19
Турция не планирует вводить ограничительные меры из-за распространения коронавируса, однако допускает их введение при ухудшении эпидситуации. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в эфире телеканала NTV.
«В некоторых странах принимают законодательные инициативы по принуждению к вакцинации. Мы не хотим идти этим путем и предлагаем гражданам проявить гражданскую ответственность и вакцинироваться. Если нам придется принять серьезные меры и ограничения, мы их примем. Но лучше не доводить до этого», — цитирует Коджу РИА Новости.
Глава Минздрава Турции добавил, что вакцинация остается главной защитой от инфекции, и 87% новых случаев заражения регистрируются у непривитых граждан.
Накануне в Турции зарегистрировали 19 761 случай COVID-19, суточный прирост с начала июля увеличился в 4,5 раза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- Минздрав Турции не намерен вводить ограничения из-за COVID-19
- СМИ: Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине
- В МИД России оценили встречу с США по стратегической стабильности
- «Я буду лучшим в мире!» В Подмосковье рассказали о своих олимпийцах
- Байден провел встречу с Тихановской
- Ростуризм рекомендовал россиянам в Анталье не покидать территорию отелей
- Средняя зарплата на Украине впервые превысила 500 долларов
- Попова: Локдаун - не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом
- Гособвинение запросило для Любови Соболь два года ограничения свободы
- Ученые узнали, что собаки хорошо различают ложь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru