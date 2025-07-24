В МИД Таиланда заявили о погибших при атаке со стороны Камбоджи
Войска Камбоджи атаковали реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» гражданские объекты в Таиланде, есть жертвы. Об этом заявил официальный представитель таиландского МИД Никондет Пхалангкун.
По его словам, камбоджийская сторона нанесла несколько ударов, в том числе по больнице в приграничном районе.
«На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые», - заявил Пхалангкун.
Как отметил представитель МИД, число пострадавших уточняется.
По данным СМИ, утром 24 июля произошло вооруженное столкновение на спорной границе Таиланда и Камбоджи. Известно о двух пострадавших тайских военных. На фоне произошедшего власти Таиланда решили закрыть все пограничные пункты с Камбоджей, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru