В МИД Таиланда заявили о погибших при атаке со стороны Камбоджи

Войска Камбоджи атаковали реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» гражданские объекты в Таиланде, есть жертвы. Об этом заявил официальный представитель таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

По его словам, камбоджийская сторона нанесла несколько ударов, в том числе по больнице в приграничном районе.

«На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые», - заявил Пхалангкун.

Как отметил представитель МИД, число пострадавших уточняется.

По данным СМИ, утром 24 июля произошло вооруженное столкновение на спорной границе Таиланда и Камбоджи. Известно о двух пострадавших тайских военных. На фоне произошедшего власти Таиланда решили закрыть все пограничные пункты с Камбоджей, сообщает РЕН ТВ.

