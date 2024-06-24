Минздрав Саудовской Аравии: во время хаджа в Мекке погиб 1301 паломник

По его словам, «от естественных причин умер 1301 паломник, более 83% из них не были зарегистрированы.

Он также отметил, погибших похоронили в Мекке, в настоящее время их личности устанавливаются, так как не у всех были при себе документы.

Ранее в генеральном консульстве РФ в Джидде заявили, что семь россиян погибли в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, сообщает RT.

