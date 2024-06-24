Минздрав Саудовской Аравии: во время хаджа в Мекке погиб 1301 паломник

Врачи Саудовской Аравии во время хаджа 30 тысяч раз оказали паломникам экстренную медпомощь. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель.

СМИ: В Саудовской Аравии погибли свыше 500 паломников

По его словам, «от естественных причин умер 1301 паломник, более 83% из них не были зарегистрированы.

Он также отметил, погибших похоронили в Мекке, в настоящее время их личности устанавливаются, так как не у всех были при себе документы.

Ранее в генеральном консульстве РФ в Джидде заявили, что семь россиян погибли в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, сообщает RT.

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