Минздрав Ливана заявил, что при детонации пейджеров погибли восемь человек
17 сентября 202418:55
Более 2,8 тысячи человек были ранены в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения страны Фирас Абъяд.
Он уточнил, что 200 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
«Погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок», - добавил Абъяд.
Ранее в Минздраве Ливана заявили, что среди пострадавших в результате взрывов пейджеров числится посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru