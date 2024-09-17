Минздрав Ливана заявил, что при детонации пейджеров погибли восемь человек

Более 2,8 тысячи человек были ранены в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения страны Фирас Абъяд.

В Ливане 13 человек пострадали из-за атаки ВВС Израиля

Он уточнил, что 200 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

«Погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок», - добавил Абъяд.

Ранее в Минздраве Ливана заявили, что среди пострадавших в результате взрывов пейджеров числится посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеВзрывЛиван

Горячие новости

Все новости

партнеры