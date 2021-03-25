Минздрав Германии не подтвердил сообщения о переговорах с ЕК по «Спутнику V»

Министерство здравоохранения ФРГ отрицает обращение к Еврокомиссии по вопросу о предстоящих переговорах по возможной закупке вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает РИА Новости.

СМИ: Германия призвала ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне

Как говорят в Минздраве, Бердин будет приветствовать скорейшее начало таких переговоров, однако переговоры пока не ведутся.

Сообщалось, власти Германии призывают Еврокомиссию закупить российскую вакцину на общеевропейском уровне.

ЕК находится в процессе запуска этой процедуры.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ГерманияВакцина
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