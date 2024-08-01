Минздрав Газы: В анклаве погибли 39,4 тысячи человек

Более 39,4 тысяч человек погибли в секторе Газа с момента обострения конфликта с Израилем в октябре прошлого года. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

«Число жертв израильской агрессии на сегодняшний день достигло 39 480», — говорится в сообщении.

При этом пострадавшими числятся 91 128 человек. За последние сутки в результате ударов Израиля погибли 35 человек, еще 55 были ранены.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться прекращения огня в секторе Газа, пишет RT.

