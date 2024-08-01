Минздрав Газы: В анклаве погибли 39,4 тысячи человек
1 августа 202412:08
Более 39,4 тысяч человек погибли в секторе Газа с момента обострения конфликта с Израилем в октябре прошлого года. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.
«Число жертв израильской агрессии на сегодняшний день достигло 39 480», — говорится в сообщении.
При этом пострадавшими числятся 91 128 человек. За последние сутки в результате ударов Израиля погибли 35 человек, еще 55 были ранены.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться прекращения огня в секторе Газа, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru