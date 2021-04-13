Минздрав Белоруссии заявил о начале третьей волны коронавируса
Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Белоруссии Инна Карабан заявила, что в республике фиксируется очередной рост случаев коронавируса, сообщает БелТА.
По данным министерства, в Минске и в регионах специалисты констатируют рост заболеваемости COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 за 14 недель 2021 года составила 11,9%.
«В республике начинается очередной подъём заболеваемости инфекцией - мы это называем началом третьей волны», - отметила Карабан.
В связи с этим специалисты Минздрава активизируют работу за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, сократить контакты вне бытовых условий.
Ранее в белорусском Минздраве заявили, что с начала пандемии в республике выявлено более 336 тысяч случаев коронавируса, сообщает RT. По данным ведомства выздоровели более 326 тысяч пациентов.
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