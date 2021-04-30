Минздрав Албании одобрил применение «Спутника V»

Вакцина против коронавируса "Спутник V" в пятницу была одобрена минздравом Албании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Российский препарат будет использован для вакцинации от COVID-19 местного населения. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Албании зарегистрировало вакцину.

Отмечается,что первая партия "Спутника V" уже поступила в страну. Вакцина ранее была одобрена регуляторами более чем 60 стран.

