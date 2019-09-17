Минюст США подал иск против Сноудена
Министерство юстиции США подало иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена.
Как сообщает РИА Новости, причиной иска стал выход 17 сентября мемуаров Сноудена, где он нарушает обязательство о неразглашени. Кроме того, в американском ведомстве заявили, что книга не была согласована ЦРУ и АНБ.
Отмечается, что правительство США не будет препятствовать распространению книги, но планирует забрать все доходы от ее продаж.
Накануне Сноуден рассказал, какими мессенджерами лучше не пользоваться.
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