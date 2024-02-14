Минюст США нашел в телефоне Хантера Байдена свидетельства его наркозависимости

Согласно ему, снимки относятся к периоду конца 2018 года. Именно Хантер Байден сделал несколько фотографий, указывающих, вопреки собственным заявлениям в суде, на его наркотическую зависимость.

На фотографиях видны пакетики с наркотическими веществами (предположительно, речь идет о кокаине и крэк-кокаине) и принадлежности для их употребления.

Ранее стало известно, что Хантер Байден даст показания юридическому комитету Палаты представителей США 28 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

