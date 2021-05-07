Два гражданина РФ признали вину по делу о кибератаках в США
Два гражданина России, а также два гражданина Литвы и Эстонии признали вину в киберпреступлениях, совершенных в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.
По данным Минюста, четверо человек вступили в сговор для участия в группировке RICO. С 2008 по 2015 год они распространяли вредоносное ПО и атаковали финансовые организации и физических лиц по всей стране.
Вину признали Александр Гричишкин (Aleksandr Grichishkin), Андрей Скворцов (Andrei Skvortsov), гражданин Литвы Александр Скородумов (Aleksandr Skorodumov) и гражданин Эстонии Павел Стасси (Pavel Stassi). Это основатели организации, которая предоставляла клиентам "пуленепробиваемый" хостинг.
Данное программное обеспечение давало возможность клиентам распространять вирусы и вредоносное ПО без риска быть заблокированными из-за жалоб пользователей. Следствие по данному дело вело ФБР, бюро помогали правоохранительные органы Германии, Эстонии и Великобритании.
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