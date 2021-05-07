Два гражданина РФ признали вину по делу о кибератаках в США

По данным Минюста, четверо человек вступили в сговор для участия в группировке RICO. С 2008 по 2015 год они распространяли вредоносное ПО и атаковали финансовые организации и физических лиц по всей стране.

Вину признали Александр Гричишкин (Aleksandr Grichishkin), Андрей Скворцов (Andrei Skvortsov), гражданин Литвы Александр Скородумов (Aleksandr Skorodumov) и гражданин Эстонии Павел Стасси (Pavel Stassi). Это основатели организации, которая предоставляла клиентам "пуленепробиваемый" хостинг.

Данное программное обеспечение давало возможность клиентам распространять вирусы и вредоносное ПО без риска быть заблокированными из-за жалоб пользователей. Следствие по данному дело вело ФБР, бюро помогали правоохранительные органы Германии, Эстонии и Великобритании.

