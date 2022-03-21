Минск: речи о переходе на российский рубль не идет
Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, сообщает РИА Новости.
Как сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов, существует задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Москвой. «Та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара», — сказал глав Минфина.
По его словам, с российскими партнерами достигнута договоренность о целесообразности направить взаимные платежи на те меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в период санкций.
Напомним, правительство РФ с полуночи 18 марта снимает все ограничения для граждан РФ и Белоруссии на перемещение граждан в рамках Союзного государства. Это «станет лучшим ответом на санкционный прессинг России и Белоруссии», — заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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