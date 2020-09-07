Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ

Концерн «Белнефтехим» подтвердил начало подготовки к переброске экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Об этом заявил пресс-секретарь государственного концерна Александр Тищенко Таким образом он прокомментировал заявление министра энергетики РФ Александра Новака.

Ранее в понедельник он сообщил, что РФ в ближайшее время оценит возможность переориентации перевалки нефтепродуктов с Прибалтики в российские порты.

«Сейчас прорабатывается вопрос о создании экономических условий, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге, и самим нефтепроизводителям», - подчеркнул министр.

Новак также отметил, что Москва и Минск проработают условия переброски до конца сентября, сообщает РИА ФАН. Также он отметил, что сказал, что возможный объем переброски является предметом переговоров.

«Мы оцениваем потенциал в 3–4 млн т нефтепродуктов, но, может быть, будут и другие цифры»,— заявил министр.