Минск отреагировал на угрозу ограничения въезда белорусам в США
В МИД Белоруссии отреагировали на публикации в американских СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа может ограничить въезд в страну гражданам ряда стран, в том числе Белоруссии.
В Минске заявили, что не получали от Вашингтона официальных уведомлений по этому поводу. Замглавы управления информации белорусского министерства Андрей Шупляк добавил, что ведомство не комментирует соответствующие публикации в СМИ. Отказались от комментариев и в посольстве США в Минске.
Ранее издание Politico сообщило, что Трамп намерен ограничить выдачу американских виз гражданам семи стран. Среди которых две бывшие республики СССР: Белоруссия и Киргизия, передает РИА ФАН.
Ожидается, что Белый дом опубликует официальное заявление об ограничениях на въезд в США 27 января 2020 года, передает Газета.ру
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