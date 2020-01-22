Минск отреагировал на угрозу ограничения въезда белорусам в США

22 января 202012:41

В МИД Белоруссии отреагировали на публикации в американских СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа может ограничить въезд в страну гражданам ряда стран, в том числе Белоруссии.

Силовые ведомства Белоруссии и США нашли общий язык

В Минске заявили, что не получали от Вашингтона официальных уведомлений по этому поводу. Замглавы управления информации белорусского министерства Андрей Шупляк добавил, что ведомство не комментирует соответствующие публикации в СМИ. Отказались от комментариев и в посольстве США в Минске.

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп намерен ограничить выдачу американских виз гражданам семи стран. Среди которых две бывшие республики СССР: Белоруссия и Киргизия, передает РИА ФАН.

Ожидается, что Белый дом опубликует официальное заявление об ограничениях на въезд в США 27 января 2020 года, передает Газета.ру

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ФОТО: flickr.com
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