Минобороны: В Сирии самолеты США стали активировать системы наведения против ВКС России
США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и меморандума по безопасности полетов в Сирии. Об этом заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Гуринов.
По его словам, российская сторона соблюдает условия меморандума о взаимопонимании, заключенном между РФ и США в октябре 2015 года.
«Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются ... нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума», — цитирует Гуринова ТАСС.
Контр-адмирал отметил, что участились случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения коалиции на российские самолеты. Пилоты ВКС РФ фиксирует подобные инциденты во время плановых полетов в восточных районах Сирии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru