Минобороны: В Сирии самолеты США стали активировать системы наведения против ВКС России

По его словам, российская сторона соблюдает условия меморандума о взаимопонимании, заключенном между РФ и США в октябре 2015 года.

«Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются ... нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума», — цитирует Гуринова ТАСС.

Контр-адмирал отметил, что участились случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения коалиции на российские самолеты. Пилоты ВКС РФ фиксирует подобные инциденты во время плановых полетов в восточных районах Сирии.

