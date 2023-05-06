Минобороны: В Сирии самолеты США стали активировать системы наведения против ВКС России

США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и меморандума по безопасности полетов в Сирии. Об этом заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Гуринов.

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По его словам, российская сторона соблюдает условия меморандума о взаимопонимании, заключенном между РФ и США в октябре 2015 года.

«Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются ... нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума», — цитирует Гуринова ТАСС.

Контр-адмирал отметил, что участились случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения коалиции на российские самолеты. Пилоты ВКС РФ фиксирует подобные инциденты во время плановых полетов в восточных районах Сирии.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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