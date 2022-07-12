Минобороны США сообщило о ликвидации лидера ИГ в Сирии

Отмечается, что аль-Агаль курировал деятельность ИГ в Сирии и был одним из четырех основных главарей группировки в мире. Так, Аль-Агаля ликвидировали ударом с беспилотного летательного аппарата.

Ранее AFP со ссылкой на источники сообщало, что французские военные в Мали захватили одного из руководителей «Исламского государства» в африканской республике.

