Минобороны: Силы ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области
12 ноября 202418:19
Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что дрон был ликвидирован примерно в 17:10 по местному времени (совпадает с московским).
Сведения о пострадавших в результате инцидента не разглашаются.
Ранее две управляемые авиационные бомбы ВСУ были сбиты в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru