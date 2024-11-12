Минобороны: Силы ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник

Отмечается, что дрон был ликвидирован примерно в 17:10 по местному времени (совпадает с московским).

Сведения о пострадавших в результате инцидента не разглашаются.

Ранее две управляемые авиационные бомбы ВСУ были сбиты в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьПВОВСУБеспилотники

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