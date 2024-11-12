Минобороны: Силы ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области

Отмечается, что дрон был ликвидирован примерно в 17:10 по местному времени (совпадает с московским).

Сведения о пострадавших в результате инцидента не разглашаются.

Ранее две управляемые авиационные бомбы ВСУ были сбиты в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

