Минобороны: российские самолеты в Сирии подвергаются воздействию западных дронов

На самолеты ВКС России в Сирии оказывают воздействие системы наведения американских беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

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По его словам, это происходит во время учений. Воздействие систем наведения американских летательных аппаратов на российские самолеты способно вызвать автоматическое срабатывание бортовых комплексов обороны.

Россия и Сирия проводят совместные военные учения. Военные двух стран отработают действия авиации и сил противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДроныСирияМинобороны РФ

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