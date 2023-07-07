Минобороны: российские самолеты в Сирии подвергаются воздействию западных дронов
На самолеты ВКС России в Сирии оказывают воздействие системы наведения американских беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.
По его словам, это происходит во время учений. Воздействие систем наведения американских летательных аппаратов на российские самолеты способно вызвать автоматическое срабатывание бортовых комплексов обороны.
Россия и Сирия проводят совместные военные учения. Военные двух стран отработают действия авиации и сил противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru