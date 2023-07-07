Минобороны: российские самолеты в Сирии подвергаются воздействию западных дронов

По его словам, это происходит во время учений. Воздействие систем наведения американских летательных аппаратов на российские самолеты способно вызвать автоматическое срабатывание бортовых комплексов обороны.

Россия и Сирия проводят совместные военные учения. Военные двух стран отработают действия авиации и сил противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

