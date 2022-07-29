Минобороны РФ: Украинское судно подорвалось на украинской мине
29 июля 202221:51
В Минобороны РФ сообщили о подрыве украинского географического судна на дрейфующей мине в устье Дуная.
"28 июля при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине", - сказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, созданная Киевом "высокая минная опсаность" не даёт судам спокойно выходить в море.
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29 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru