СВР узнала о планах США использовать «спящих» экстремистов в Сирии против военных РФ
Спецслужбы Соединённых Штатов Америки намерены использовать так называемые «спящие ячейки» экстремистов в Дамаске и провинции Латакия для организации атак на российских, иранских и правительственных сил в Сирии. Об этом информирует Служба внешней разведки России.
По данным СВР, Вашингтон стремится сохранить своё несанкционированное присутствие в Сирии, для чего намерен не допустить стабилизации обстановки в этой стране. В частности, администрация США собирается организовать масштабную кампанию в СМИ, в арабоязычных соцсетях, по созданию видимости протестных настроений в сирийском обществе.
США также предполагают воспользоваться непростым социально-экономическим положением в Сирии для организации массовых антигосударственных протестов, и спровоцировать местных силовиков на применение силы против «мирных» манифестантов.
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