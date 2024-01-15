Минобороны РФ обвинило Пентагон в экспериментах с вирусом оспы
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американские военные специалисты проводят исследования вирусов натуральной оспы, сообщает РИА Новости.
По его словам, проведение работ с данным вирусом разрешены только в Центре по контролю заболеваемости в США, а также в российском научном центре «Вектор».
Он указал, что речь идёт об оценке вируса оспы обезьян «в качестве потенциального поражающего биологического агента», а также о поиске «агентных имитаторов вирусов натуральной оспы».
«Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами», - указал Кириллов.
Он также добавил, что проводимые специалистами США работы демонстрируют «пренебрежительное отношение» американских властей к международным нормам биобезопасности.
Ранее Кириллов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru