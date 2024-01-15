По его словам, проведение работ с данным вирусом разрешены только в Центре по контролю заболеваемости в США, а также в российском научном центре «Вектор».

Он указал, что речь идёт об оценке вируса оспы обезьян «в качестве потенциального поражающего биологического агента», а также о поиске «агентных имитаторов вирусов натуральной оспы».

«Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами», - указал Кириллов.

Он также добавил, что проводимые специалистами США работы демонстрируют «пренебрежительное отношение» американских властей к международным нормам биобезопасности.

Ранее Кириллов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

