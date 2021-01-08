Минобороны рассказало о процессе разминирования в Карабахе
Эксперты Противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха, пишет RT.
Отмечается, что российские миротворческие силы очистили от неразорвавшихся боеприпасов 440 гектаров территории и обезвредили 21 755 взрывоопасных предметов. За последние сутки саперы очистили 5 гектаров и вывезли на утилизацию 1105 мин.
Ранее стало известно, что более 1,1 тысяч жителей Нагорного Карабаха получили медицинскую помощь от российский военных врачей с момента начала работы госпиталя на этой территории.
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