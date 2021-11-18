РФ направит в Афганистан продовольствие и медикаменты

Россия направит в Афганистан в ближайшем будущем товары первой необходимости. Об этом сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

В октябре в Европарламенте призвали к оказанию срочной гумпомощи Афганистану. По мнению главы делегации Европейского парламента по отношениям с Афганистаном Пятраса Ауштравичуса, Афганистан находится на грани катастрофы из-за отсутствия запасов продовольствия и приближения зимы.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

