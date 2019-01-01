Минобороны опровергло сообщения о сухопутных операциях России в Идлибе

В Министерстве обороны России опровергли сообщения британских СМИ об участии «сухопутных войск» и «специальных подразделений» РФ в боевых действиях в провинции Идлиб. Как отмечает РИА Новости, в ведомстве их назвали «фейеом».

В Минобороны напомнили, что согласно российско-турецкими договоренностями 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты российской военной полиции. Они совместно с коллегами из Турции осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня.