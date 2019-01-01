Минобороны опровергло сообщения о сухопутных операциях России в Идлибе
В Министерстве обороны России опровергли сообщения британских СМИ об участии «сухопутных войск» и «специальных подразделений» РФ в боевых действиях в провинции Идлиб. Как отмечает РИА Новости, в ведомстве их назвали «фейеом».
В Минобороны напомнили, что согласно российско-турецкими договоренностями 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты российской военной полиции. Они совместно с коллегами из Турции осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Ранее НСН писала, что до американского президента Дональда Трампа дошли слухи о том, что Москва, Дамаск и Тегеран атакуют сирийскую провинцию Идлиб, и он призвал их прекратить это делать. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter. «Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии, и без разбора убивают многих мирных жителей. Мир смотрит за этой бойней. Какова цель, что это вам даст? Прекратите!»,— заявил Трамп.
Озабоченность Трампа миром в Сирии выглядит неоднозначно на фоне его предыдущих заявлений. Так, например, комментируя слова американского лидера о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал в эфире НСН, что США вовсе не заинтересованы в стабильности региона.
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