Посольство США в Багдаде обстреляли с воздуха

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде (Ирак) обстреляли ракетами с воздуха. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

По данным телеканала, всего было запущено три ракеты, две из которых перехватили системы ПВО. Третья ракета упала в районе рядом с американской дипмиссией.

Отмечается, что пострадали женщина и ребенок.

Посольство США находится в хорошо охраняемой «зеленой зоне» в центре города. Под обстрел дипмиссия попадала неоднократно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Посольство СШАИрак
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