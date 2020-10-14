Минобороны НКР опубликовало военные потери

Ещё 23 военнослужащих армии обороны Карабаха погибли в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне вооружённого конфликта на Южном Кавказе. Об этом сообщает Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Военное ведомство опубликовало свежий список погибших на официальном сайте ведомства.

По уточнённым данным, всего за время боевых действий на территории Нагорного Карабаха погибли 555 военнослужащих армии обороны НКР.

Ранее в ОДКБ объяснили, когда появится возможность разместить миротворческие силы в Карабахе.

Конфликт на территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения. Позже на переговорах в Москве стороны договорились о перемирии с 10 октября, однако боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

