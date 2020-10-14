В ОДКБ объяснили, когда задействуют миротворцев в Карабахе
Организация Договора о коллективной безопасности в случае обращения к ней получит возможность задействовать миротворческие силы для поддержания мира в Нагорном Карабахе. Решение должен принять Совет коллективной безопасности ОДКБ исключительно при получении мандата на это от Совета Безопасности ООН.
Такое пояснение дал ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Он подчеркнул, что помимо прочего, на миротворческую миссию должны согласиться все стороны конфликта.
Зайнетдинов напомнил, что Армения – единственная из конфликтующих сторон, входящая в ОДКБ. От Еревана обращений на это счёт пока не поступало.
Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал разместить в Нагорном Карабахе российских миротворцев с целью деэскалации армяно-азербайджанского конфликта, отмечает News.ru. По словам главы МИДа, последнее слово в этом вопросе остаётся за сторонами конфликта.
Несмотря на достижение перемирия между Арменией и Азербайджаном, конфликт всё ещё не заканчивается. Местные жители сетуют на продолжение обстрелов. Эвакуированные рассказали «360» о том, что там сейчас происходит.
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