Минобороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило, армянские военные с позиций в направлении населённого пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что «в результате провокации» погибли и ранены военнослужащие армии Азербайджана.

«Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры», - указали в военном ведомстве.

Ранее Министерство обороны Армении заявило, что вооружённые силы Азербайджана обстреляли армянских военнослужащих, выполнявших инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области, есть раненые и погибшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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