Минобороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило, армянские военные с позиций в направлении населённого пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении, сообщает ТАСС.
Отмечается, что «в результате провокации» погибли и ранены военнослужащие армии Азербайджана.
«Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры», - указали в военном ведомстве.
Ранее Министерство обороны Армении заявило, что вооружённые силы Азербайджана обстреляли армянских военнослужащих, выполнявших инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области, есть раненые и погибшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru