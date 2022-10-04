Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных позиций со стороны Азербайджана
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские приграничные позиции из минометов и стрелкового оружия. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении.
«3 октября около 21:30 (20:30 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия», — приводит заявление ведомства ТАСС.
В Минобороны Армении подчеркнули, что огонь противника был подавлен. Потерь с армянской стороны нет, пишет Газета.ру.
Конфликт на армяно-азербайджанской границе вновь обострился 13 сентября, напоминает телеканал «360». Тогда стороны обвинили друг друга в обстрелах.
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