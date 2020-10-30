Минобороны Армении: зачищена от диверсантов часть территорий у ключевого города Карабаха

Представитель Минобороны Армении заявил о зачистке ряда сел карабахского города Шуша от азербайджанских диверсантов, передает РИА Новости.

В четверг сообщалось о ликвидации диверсионных групп восточнее Шуши.

В четверг президент непризнанной республики Араик Арутюнян в своём видеообращении в Facebook рассказал, что азербайджанские войска приближаются к городу Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике и хотят захватить его. ВС Азербайджана находятся максимум в пяти километрах от Шуши, второго по величине карабахского города. Как отметил Арутюнян, Азербайджан намерен его захватить, так как «кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом».

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН высказал мнение, что захват Шуши азербайджанцами будет означать разгром армян в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: госслужба по ЧС Карабаха
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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