Минобороны Армении: зачищена от диверсантов часть территорий у ключевого города Карабаха
Представитель Минобороны Армении заявил о зачистке ряда сел карабахского города Шуша от азербайджанских диверсантов, передает РИА Новости.
В четверг сообщалось о ликвидации диверсионных групп восточнее Шуши.
В четверг президент непризнанной республики Араик Арутюнян в своём видеообращении в Facebook рассказал, что азербайджанские войска приближаются к городу Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике и хотят захватить его. ВС Азербайджана находятся максимум в пяти километрах от Шуши, второго по величине карабахского города. Как отметил Арутюнян, Азербайджан намерен его захватить, так как «кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом».
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН высказал мнение, что захват Шуши азербайджанцами будет означать разгром армян в Нагорном Карабахе.
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