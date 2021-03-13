Миннеаполис выплатит 27 млн долларов семье Джорджа Флойда

Городской совет американского Миннеаполиса выплатит 27 млн долларов в качестве компенсации родственникам погибшего от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

По данным портала, решение о выплате было принято единогласно. Федеральный иск против города и офицеров полиции, чьи действия привели к гибели Флойда, подала семья погибшего. Родственники указали на то, что к смерти мужчины привело в том числе неправильное обучение, которые прошли полицейские.

Отмечается, что иск был урегулирован в досудебном порядке. В случае судебного решение город мог быть получить штрафы на значительно большую сумму, чем 27 млн. Данный инцидент весной прошлого года спровоцировал массовые протесты и митинги по всей территории США.

