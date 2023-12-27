Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
Министерство культуры и национального наследия Польши приняло решение о начале упразднения государственных средств массовой информации. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Глава Минкульта Бартоломей Сенкевич объяснил решение отсутствием финансирования. Будут ликвидированы Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство, уточнил он.
Ранее президент страны Анджей Дуда отклонил законопроект о финансировании государственных СМИ. На эти цели предлагалось выделить около трех миллиардов злотых ($770 миллионов).
Евросоюз 15 декабря принял решение передать Польше замороженные пять миллиардов евро. В правительстве республики заявили, что средства пойдут на обеспечение энергетической безопасности страны, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru