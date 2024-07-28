Министру внутренних дел Франции отправили письмо с вирусом чумы

Министерство внутренних дел Франции получило письмо с вирусом чумы на имя главы ведомства Жеральда Дарманена, пишет газета Parisien.

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Посылка пришла на сортировочный центр в департаменте Кот-д'Ор. В письме находилась мелка пудра черного цвета.

В результате проверки порошка эксперты выявили присутствие вируса чумы. Окончательные результаты станут известны вечером 29 июля.

Ранее полиция Израиля арестовала местного жителя за угрозы убить премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
ТЕГИ:ВирусФранция

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