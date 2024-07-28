Министру внутренних дел Франции отправили письмо с вирусом чумы
28 июля 202420:30
Министерство внутренних дел Франции получило письмо с вирусом чумы на имя главы ведомства Жеральда Дарманена, пишет газета Parisien.
Посылка пришла на сортировочный центр в департаменте Кот-д'Ор. В письме находилась мелка пудра черного цвета.
В результате проверки порошка эксперты выявили присутствие вируса чумы. Окончательные результаты станут известны вечером 29 июля.
Ранее полиция Израиля арестовала местного жителя за угрозы убить премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru