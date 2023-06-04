Министру экономики Сербии посоветовали «закрыть рот»

Глава исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич попросил министра экономики Раде Басте «закрыть рот». Об этом пишет РИА Новости.

Вучич заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством

Возмущение Глишича вызвали слова Басте, который потребовал от президента Александра Вучича начать аресты оппозиционных активистов. По мнению главы СПП, задержать следует самого министра экономики.

Басте ранее призывал ввести санкции против России.

Вучич ранее объяснил, почему не говорил с Путиным больше года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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