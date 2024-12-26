Министра обороны Молдавии уличили в знании русского языка
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый, уверявший всех в том, что не понимает русского языка, на самом деле знает язык. Об этом сообщило издание «Spuntik Ближнее зарубежье».
Соответствующая информация размещена на сайте Минобороны Молдавии. «Там указано, что Носатый, помимо родного языка, говорит на английском, французском и русском», — уточнило издание.
Ранее Носатый, отвечая на заданный на русском языке вопрос оппозиции о конфликте с Москвой, попросил перевести слова собеседника на румынский.
Власти Молдавии ранее предложили исключить русский язык из нормативного оборота в стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru