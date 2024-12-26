Министра обороны Молдавии уличили в знании русского языка

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый, уверявший всех в том, что не понимает русского языка, на самом деле знает язык. Об этом сообщило издание «Spuntik Ближнее зарубежье».

В Молдавии захотели исключить русский язык из нормативного оборота

Соответствующая информация размещена на сайте Минобороны Молдавии. «Там указано, что Носатый, помимо родного языка, говорит на английском, французском и русском», — уточнило издание.

Ранее Носатый, отвечая на заданный на русском языке вопрос оппозиции о конфликте с Москвой, попросил перевести слова собеседника на румынский.

Власти Молдавии ранее предложили исключить русский язык из нормативного оборота в стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаРусский ЯзыкМинобороныМолдавия

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