Генпрокурор Чехии объявил об уходе в отставку
Генеральный прокурор Чехии Павел Земан уйдет в отставку с 30 июня. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Карел Гавличек.
«Какая-то возня!» Юрист-международник – о претензиях Чехии к России о компенсации за взрывы во Врбетице
Как отметил Гавличек, о решении Земана объявила глава чешского Минюста Мария Бенешова в ходе заседания правительства.
«Кабмин принял информацию главы минюста к сведению, без ее обсуждения», — цитирует вице-премьера РИА Новости.
Ранее чешские СМИ сообщали, что Минюст настаивает на отставке Земана, занимавшего пост генпрокурора с 2011 года, в связи с его заявлениями по делу о взрывах во Врбетице.
Прага в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетица в 2014 году. В связи с этим чешские власти выслали 18 российских дипломатов, напоминает Ura.ru. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Земан отмечал, что возбужденное по факту взрывов уголовное дело может быть приостановлено. Как заявлял генпрокурор, поскольку основная версия инцидента — участие спецслужб РФ, у Чехии могут возникнуть проблемы с допросом подозреваемых, напоминает журнал «Профиль».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Власти Греции отменили ограничения на въезд россиян
- Сайт 4PDA заблокировали в России из-за жалобы «Матч ТВ»
- Звезда телесериала «Зачарованные» назвала Байдена убийцей
- В Самарской области загорелись 13 дачных домов
- Генпрокурор Чехии объявил об уходе в отставку
- Утечка нефти произошла из нефтепровода в ЯНАО
- ВОЗ: Второй год пандемии COVID-19 может стать смертоноснее первого
- Израиль призвал соцсети удалять разжигающий ненависть контент
- Роскомнадзор примет решение в отношении Twitter после 15 мая
- В Верховной раде заявили, что Кубань должна принадлежать Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru