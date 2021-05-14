Генпрокурор Чехии объявил об уходе в отставку

Как отметил Гавличек, о решении Земана объявила глава чешского Минюста Мария Бенешова в ходе заседания правительства.

«Кабмин принял информацию главы минюста к сведению, без ее обсуждения», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ранее чешские СМИ сообщали, что Минюст настаивает на отставке Земана, занимавшего пост генпрокурора с 2011 года, в связи с его заявлениями по делу о взрывах во Врбетице.

Прага в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетица в 2014 году. В связи с этим чешские власти выслали 18 российских дипломатов, напоминает Ura.ru. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Земан отмечал, что возбужденное по факту взрывов уголовное дело может быть приостановлено. Как заявлял генпрокурор, поскольку основная версия инцидента — участие спецслужб РФ, у Чехии могут возникнуть проблемы с допросом подозреваемых, напоминает журнал «Профиль».

