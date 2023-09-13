Министр юстиции Бразилии допустил выход страны из МУС
Бразилия может пересмотреть свое участие в Международном уголовном суде (МУС). Об этом сообщил министр юстиции и общественной безопасности страны Флавий Дину, пишут СМИ.
Глава ведомства допустил, что Бразилия может отказаться от членства в МУС и отозвать свою подпись под Римским статутом.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признал, что не знает, задержат ли российского лидера Владимира Путина в случае визита в страну. По его словам, данный вопрос находится в компетенции судебной системы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду заявил, что республика ратифицирует Римский статут в полном объеме. Он заверил, что позиция Еревана не связана с отношениями с Россией, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru