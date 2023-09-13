Министр юстиции Бразилии допустил выход страны из МУС

Глава ведомства допустил, что Бразилия может отказаться от членства в МУС и отозвать свою подпись под Римским статутом.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признал, что не знает, задержат ли российского лидера Владимира Путина в случае визита в страну. По его словам, данный вопрос находится в компетенции судебной системы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду заявил, что республика ратифицирует Римский статут в полном объеме. Он заверил, что позиция Еревана не связана с отношениями с Россией, отмечает «Радиоточка НСН».

